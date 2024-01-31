وزير الإسكان يتفقد منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأولمبية بمدينة "هانغتشو" الصينية

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، منطقة الأعمال المركزية والحدائق الأولمبية بمدينة "هانغتشو" بمقاطعة تشه جيانغ الصينية، خلال زيارته الحالية لدولة الصين، بهدف الاطلاع على أحدث نظم الإدارة والتشغيل والتسويق، لمناطق الأعمال المركزية، والاستفادة منها فى منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يرافق الوزير في الزيارة المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس أمين غنيم، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمحاسب/ وائل شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية.

وقال الدكتور عاصم الجزار: هدفنا الاستفادة من التجارب الناجحة واكتساب مهارات وخبرات الإدارة والتشغيل لهذه المشروعات الكبرى المنفذة حديثا فى مصر، حيث إن مشروع المنطقة المركزية للأعمال، بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذى يضم 20 برجا، منها البرج الأيقونى، لأول مرة يتم فى مصر تنفيذ مشروع بهذا الحجم الكبير، ولذا تمت الاستعانة بشركة "CSCEC" الصينية، التى لديها خبرة طويلة فى بناء الأبراج وناطحات السحاب، وكذا فى أعمال الإدارة والتشغيل لمثل هذه المشروعات، ومن ثم تم التوافق على إنشاء شركة للإدارة والتشغيل، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، وشركة "CSCEC" الصينية، بهدف الإدارة المثلى للمشروع، والحفاظ على ما به من استثمارات.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمنطقة الأعمال المركزية وبالحدائق الأولمبية بمدينة "هانغتشو" الصينية، واطلع على نظم إدارة وتشغيل وصيانة مختلف مكونات المشروع، واستمع إلى شرح من مسئولي شركة "CSCEC" الصينية، حيث أوضحوا، أن المشروع يقع على الضفة الجنوبية لنهر اليانغتسي، وهو المكان الرئيسي للألعاب الآسيوية الـ19 هانغتشو، كما أن مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي يمكنه القيام بالمسابقات الرياضية العابرة للقارات والوطنية الكبرى، وأصبح أيضا مجمعا حضريا واسع النطاق يدمج أنشطة الثقافة والتجارة والسياحة والإقامة والترفيه والتسوق وغيرها من الوظائف.

واستمع الوزير إلى شرح عما تم إنجازه فى هذه المنطقة، التى كانت عشوائية، حسبما ذكر مسئولو الشركة، ثم دخلت الشركة فى شراكة مع الحكومة بهدف التطوير، وتم تعويض السكان، وبناء المنطقة المركزية للأعمال، التى تعد أول منطقة بالمدينة، وأصبحت معلما مميزا بها، مشيرين إلى أن أعمال التطوير أسهمت فى رفع قيمة المنطقة، عبر تخطيط وتصميم متميز، وتنفيذ على أعلى مستوى، انعكس على سعر المتر فى الوحدات الذى بلغ ألف دولار قبل أعمال التطوير، واليوم يبلغ 7 آلاف دولار، وعرضوا "ماكيت" به صور للمنطقة قبل وبعد التطوير.



وأضاف مسئولو شركة "CSCEC" الصينية: يبلغ إجمالي استثمارات المشروع وقت التنفيذ 775 مليون دولار، ومساحة البناء الإجمالية للصالة الرياضية الرئيسية وحمام السباحة حوالي 397 ألف م2، والشكل العام يشبه الفراشة، وتبلغ مساحة البناء الإجمالية لقاعة التدريب الشاملة حوالي 185 ألف م2، ويتكون من المباني المتعددة المنفردة مثل المبنى الرئيسي لصالة التدريب، و5 مراكز رئيسية، وصالة كرة اليد وفندق الرياضيين والمباني العامة الداعمة.

وتفقد وزير الإسكان ومرافقوه مراكز المراقبة والتحكم، والإدارة والتشغيل الخاصة بالمنطقة، وتعرف على إجراءات التعامل فى حالات الطوارىء، كما تفقد عددا من الملاعب الأولمبية، ومراكز التدريب، وفندقا وقاعة مؤتمرات بالمنطقة المركزية.

وأوضح مسئولو الشركة ان المنطقة المركزية استضافت العديد من المسابقات والفعاليات الرياضية، وحفلات النجوم، والاجتماعات السنوية للشركات، والتي أظهرت بشكل واضح تكامل الاستثمار والبناء والتشغيل لشركة "CSCEC"، وقدرتها على استضافة الأحداث الدولية الكبرى.



وأشار مسئولو شركة "CSCEC" الصينية، إلى أنه بداية من عام 2024، سيتم إعادة تحديد وضع قاعات الألعاب الآسيوية الـ3 في هانغتشو وتحويلها إلى مجمع تجاري ثقافي ورياضي يدمج الرياضة والترفيه والأعمال، وقد تم تحديد 9 فئات أعمال تجارية، بما في ذلك فعاليات المسابقات والعروض، واللياقة البدنية العامة، والتدريبات الرياضية، والتأجير التجاري، وتشغيل وإدارة الفنادق، وتشغيل وإدارة مواقف السيارات، وتطوير الإعلانات، وتشغيل وإدارة الممتلكات، مما سيساعد فى الريادة من خلال إنشاء مسابقات عالمية مميزة، وتعزيز استقرار المزيد من المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية وأنشطة الترفيه.



وأشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تتولى تنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتعد أكبر حديقة مركزية فى الشرق الأوسط، وثانى أكبر حديقة على مستوى العالم، ويبلغ طولها أكثر من 10 كم، وبمساحة نحو ألف فدان، وتوفر مناطق ترفيهية بمعايير عالمية، ويسهل الوصول إليها عن طريق شبكة متكاملة من ممرات المشاة والدراجات، وسيتمتع بها جموع المصريين من مختلف شرائح المجتمع.



وأضاف، أن مشروع الحدائق المركزية يحتوى على مساحات خضراء، وبحيرات، وملاعب، وممرات للدراجات، ومجمعات مطاعم، ومناطق ترفيهية، ومساحة مخصصة لإقامة مشروعات استثمارية مستقبلية.

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