إعدام طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في دمياط

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط عن ضبط وإعدام أكثر من نصف طن من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك البشري في دمياط تحت إشراف الدكتور عطية منصور مدير عام الشؤون الوقائية بتكثيف الرقابة على المنشات الغذائية على مستوى المحافظة .

وصرح سعيد الفداوى بأنه قد أسفرت حملات مراقبة الأغذية بالمديرية ومكاتب الأغذية الإدارات عن المرور على 110 منشاة غذائية متنوعة وجد منها عدد68 منشاة تدار بدون ترخيص و عدد 11 منشاة بها خطر داهم على الصحة العامة.

تم تحرير 178 محضر جنحة صحية لوجودمخالفات متنوعة وتم اعدام 500كيلو اغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الادمى وواعدام 88لتر مشروبات وعصائر غير صالحة للاستهلاك الادمى .

وتم ضبط 133كيلو مصنعات لحوم غير مطابقة للمواصفات القياسية وتم سحب 34عينة للفحص للصلاحية للاستهلاك الادمى.

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط، عن خطة القوافل الطبية لشهر فبراير والتى تستهدف ٦ قرى بمركزى كفرسعد وفارسكور تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، حيث أعلنت مديرية الصحة بدمياط عن خطتها لبدء عمل القوافل الطبية العلاجية بشهر فبراير القادم والتى تستهدف (٦) قرى بمركزى كفر سعد وفارسكور ،وذلك لتوفير الخدمات العلاجية للمواطنين بالأماكن البعيدة بالمجان.



والجدير بالذكر أن تلك القوافل تتم بالتعاون بين المحافظة ووزارة الصحة والسكان،وتتضمن عدة خدمات علاجية مجانية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، بالإضافة لعمل التحاليل الطبية ، والفحص بالأشعة والسونار.