القوات الأوكرانية تقضي على 1090 جنديًا روسيًا خلال الـ 24 ساعة الماضية

قالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء إنها قضت قوات الدفاع الأوكرانية على نحو 385230 جنديا روسيا في الفترة بين 24 فبراير 2022 و31 يناير 2024، بما في ذلك 1090 خلال الـ 24 ساعة الماضية وحدها.

وأضافت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، أنه تم تدمير 6310 دبابات معادية، و11757 مركبة قتال مدرعة، و9195 نظام مدفعية، و974 قاذفة صواريخ متعددة، و663 نظامًا حربيًا مضادًا للطائرات، و332 طائرة حربية.

وتابعت أنه تم تدمير 324 طائرة هليكوبتر، 7100 نظام جوي تكتيكي بدون طيار، 1846 صاروخ كروز، 23 سفينة حربية/قواطع، غواصة واحدة، 12231 شاحنة وناقلة وقود، و1452 قطعة من المعدات الخاصة.