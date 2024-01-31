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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف مستشفى العودة بحي الزعتر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، بأن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهدفت مستشفى العودة بحي الزعتر، كما شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي غارات عنيفة وشرسة على شمالي قطاع غزة.


وفي وقت سابق من اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدة جبع جنوب جنين. حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

 

وأكدت "وفا" أن 12 آلية عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة، وجابت عدة أحياء وشوارع فيها، وتمركز في أكثر من حي، كما داهم جنود الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، من بينها منزل والد الشهيد نايف ملايشة، ومنزلي ياسر الفاخوري وجهاد السوس.

فلسطين قوات الاحتلال الإسرائيلي غزة مستشغى العودة