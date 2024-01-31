عيار 21 يسجل 4000 جنيه للجرام.. الذهب يواصل الارتفاع بداية اليوم الأربعاء

ارتفعت أسعار الذهب في محلات وأسواق الصاغة المصرية، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024، متأثرة بارتفاع سعر الذهب عالميًا، مدعومًا بتراجع طفيف للدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات.

وتترقب الأسواق ما سينتج عنه اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك الفيدرالي الأمريكي لتحديد مصير أسعار الفائدة.

كما يرجع ارتفاع الذهب في السوق المحلي إلى زيادة الطلب من المستهلكين على السبائك الذهبية والجنيهات الذهب خلال الفترة الماضية، نظرًا لرغبة العديد من المواطنين للتحوط من مخاطر التضخم، وخوفا من نقص قيمة الجنيه المصري مع تزايد التكهنات بإجراء تعويم مرتقب.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 ( وهو الأكثر انتشارًا وإقبالًا في الأسواق المصرية ) ليسجل نحو، 3900 جنيها للبيع و4000 جنيها للشراء.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 24 ( الأعلى سعرًا وفئة بين التعيرة المتداولة) إلى 4571.5 بيع 4457.25 شراء.

وسجل جرام الذهب عيار 22 بداية اليوم سعر 4190.5 بيع 4085.75 شراء.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 بداية تعاملات اليوم الأربعاء نحو 3428.5 بيع و3342.75 شراء.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 بداية اليوم نحو 2666.75 جنيه للبيع، و2600 جنيه للشراء.

وحقق سعر الذهب عيار 12 داخل محلات الصاغة اليوم الأربعاء قيمة 2285.75 جنيه للبيع، و2228.5 جنيه للشراء.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 9 وهو الأقل فئة بين الاعيرة المتداولة في الصاغة المصرية نحو 1714.25 جنيه للبيع، و1671.5 جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب ( ويزن حوالي 8 جرامات من الذهب ) بداية اليوم الأربعاء إلى نحو 32000 جنيه للبيع و31200 جنيه للشراء.

وجاءت سعر أونصة الذهب (وتزن نحو 31.1 جراما من الذهب وتعد أحد أهم أدوات الاستثمار الآمن) بداية اليوم الأربعاء 31 يناير مسجلة 2037 دولارًا للبيع، و2036 دولارًا للشراء.

وعن أسعار المعدن الأصفر في بورصة الذهب العالمية، ارتفع سعر الأونصة عالميًا، بنحو 6 دولارات لتسجل مستوى 2035 دولارًا، وسط ترقب الأسواق العالمية لـ قرار لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكية لتحديد مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات بالإبقاء عليها في اجتماع، الأربعاء.