جيش الاحتلال الإسرائيلي يشن حملة اعتقالات في عدة بلدات فلسطينية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأربعاء، مواطنا من بلدة عزون شرق قلقيلية. حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وأشارت "وفا" بأن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت البلدة من مدخلها الشرقي، وداهم جنود الاحتلال منزل المواطن مصطفى خرفان واعتقلوه، عقب تفتيش المنزل والعبث بمحتوياته.

ومساء أمس الثلاثاء، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وأفادت "وفا". بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب المقدسي محمد بامية من حي الثوري في بلدة سلوان، بعد مداهمة منزله والعبث في محتوياته.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مواطنا ونجليه من قرية عين عريك غرب رام الله.

وأفادت "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن موسى يعقوب هيلانة، ونجليه ناصر ويعقوب، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والعبث بمحتوياته.