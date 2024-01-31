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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا مرقس يعطي بركة البدء لانطلاق إرسالية أمشول بهدف التنشيط الرعوي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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ترأس الأنبا مرقس وليم مطران القوصية للأقباط الكاثوليك قداسًا احتفاليًا مساء أمس الثلاثاء 30 يناير 2024 بكابيلا دير راهبات المحبة بالقوصية حيث أعطى نيافته بركة الانطلاق لفريق العلمانيين المرسلين المنصوريين من أبناء الإيبارشية للبدء في إرسالية الخدمة الروحية بكنيسة القديس أبادير وأخته إيريني بقرية أمشول. 

يضم الفريق عدد ( 40 ) شاب وشابة من أبناء رعية كاتدرائية قلب يسوع الأقدس بالقوصية وبالتعاون مع الأخوات راهبات المحبة والآباء اللعازريين تمتد أنشطة الإرسالية الروحية من غدِِ الأربعاء 31 يناير حتى الأحد 4 فبراير. 

وكان قد سبق انطلاق الإرسالية لقاء تكويني قام به الأب مجدي سيف اليسوعي والآباء اللعازريين مدة ثلاثة أيام بدير راهبات المحبة بالقوصية لأعضاء الفريق المرسل.

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