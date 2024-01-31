لجنة الانتخابات في إلينوي الأمريكية ترفض استبعاد ترامب من الانتخابات التمهيدية

أعلنت لجنة الانتخابات في ولاية إلينوي الأمريكية، رفض الدعوة لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية.

واستندت الدعوة لاستبعاد ترامب إلى التعديل الـ 14 على الدستور الأمريكي، الذي ينص على استحالة تولي أي مناصب في السلطة الفدرالية أو سلطة الولاية من قبل أشخاص "شاركوا في التمرد ضد الولايات المتحدة".

وأفادت صحيفة "نيويورك تايمز" بأن جميع الأعضاء الثمانية في اللجنة دفعوا بعدم الاختصاص في مسألة استبعاد ترامب من الانتخابات.

ويشار إلى أن ترامب يخضع للمحاكمة في قضية اقتحام مبنى الكابيتول من قبل أنصاره في يناير 2021، حيث يتهم الرئيس الأمريكي السابق بـ "التآمر" من أجل إلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020.