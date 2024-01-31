ads
الأربعاء 31 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

سعر الدولار الأمريكي
سعر الدولار الأمريكي اليوم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير -2024، استقرارًا ملحوظًا للشهر الحادي عشر على التوالي، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، وينتظر السوق النصرفي اجتماع لجنة السياسات التقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة  في أولى اجتماعات العام الجاري، والذي يأتي وسط زيادة التكهنات بتحرير مرتقب لسعر الصرف. 

سجل متوسط سعر  صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم حوالي  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر  سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف  الدولار الأمريكي فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر  الدولار فى بنك الإسكندرية إلى نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي فى المصرف العربي الدولي نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف  الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر  الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان، عند نحو  30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع. 

سعر الدولار سعر الدولار اليوم سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم سعر الدولار في البنوك المصرية سعر صرف الدولار الامريكي