سعر الدولار بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير 2024

استقر سعر الدولار الأمريكي، مقابل الجنيه المصري، في بداية تعاملات اليوم الأربعاء 31 يناير -2024، استقرارًا ملحوظًا للشهر الحادي عشر على التوالي، بحسب آخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات في البنوك الحكومية والتجارية العاملة في سوق الصرف المصرية، وينتظر السوق النصرفي اجتماع لجنة السياسات التقدية بالبنك المركزي المصري، لتحديد سعر الفائدة في أولى اجتماعات العام الجاري، والذي يأتي وسط زيادة التكهنات بتحرير مرتقب لسعر الصرف.

سجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي بالبنك المركزي المصري نحو 30.83 جنيه للشراء، 30.96 جنيه للبيع.

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار في بنك مصر بداية تعاملات اليوم نحو 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

في البنك التجاري الدولي، سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم حوالي 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني الأهلي عند نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

وثبت سعر صرف الدولار الأمريكي فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار فى المصرف المتحد نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار فى بنك الإسكندرية إلى نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الأمريكي فى المصرف العربي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدولار فى البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري فى بنك التعمير والإسكان، عند نحو 30.85 جنيه للشراء 30.95 جنيه للبيع.