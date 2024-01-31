أمم أفريقيا.. جنوب أفريقيا يطيح بالمغرب خارج البطولة

في مفاجأة مدوية، خسر منتخب المغرب أمام نظيره الجنوب أفريقي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، وفي الشوط الثاني، افتتح منتخب جنوب أفريقيا أهداف المباراة عن طريق إيفيدنس ماكجوبا في الدقيقة 57 من عمر المباراة.

وكاد منتخب المغرب يتعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 85 لكن أهدرها أشرف حكيمي بشكل غريب، وفي الدقيقة 95 سجل موكوينا هدفا ثانيا من ركلة حرة مباشرة ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.

وبهذه النتيجة، يودع المنتخب المغربي البطولة، بعدما كان أحد المرشحين للفوز بها، في حين يواجه منتخب جنوب أفريقيا نظيره الرأس الأخضر في الدور ربع النهائي من البطولة.

