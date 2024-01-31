أرسنال يهزم نوتنجهام ويطارد ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي

اقترب فريق أرسنال من مطاردة ليفربول في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد فوزه على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة الـ22 من عمر المسابقة.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، وفي الشوط الثاني، افتتح الجانرز أهداف المباراة في الدقيقة 65 عن طريق جابريل جيسوس، وأضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 72، بينما أحرز هدف نوتنجهام فورست الوحيد اللاعب تايوو أونيي في الدقيقة 89.

بهذه النتيجة، رفع أرسنال رصيده إلى 46 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ليفربول المتصدر.

في المقابل، تجمد رصيد نوتنجهام فورست عند 20 نقطة، ليبقى في المركز السادس عشر.