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الأربعاء 31 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. طاقم إسعاف يسلم مبلغ مالي عثروا عليه في حادث سير بالمنيا

بالصور طاقم إسعاف
بالصور طاقم إسعاف يسلم مبلغ مالي عثروا عليه في حادث سير
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في مثال للأمانة قام مسعف بالمنيا بتسليم مبلغ مالي، اليوم الثلاثاء، للشرطة عقب عثوره عليه إثر نقل مصابين بحادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا. 

كان طاقم سيارة كود 2971 نموذج المنيا الصحراوي الشرقي إسعاف بني حسن بقيادة سائق محمود بكري عبد الحليم ومساعد أخصائي محمد سيد إبراهيم  إثر تلقي غرفة عمليات المنيا ببلاغ حادث قبلي الوحدة بحوالي 10 كم وتم  التوجه لحادت ونقل المصابين أب وابنه وكان بحوزتهم مبلغ مالي داخل السيارة وكانت المبلغ متبعثر على جانب الطريق مبلغ مالي 710000 جنيه مصري ومتعلقات شخصية تحتوي على بطاقة ضريبية وإثباتات شخصية ورخيصة قيادة وتسيير ومبلغ مالي 995 جنيه مصري. 

تم تسليم الأمانات داخل نقطة شرطة مستشفى ملوي التخصصي الجديدة 

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الصحراوى الشرقى الطريق الصحراوي الشرقي تسليم مبلغ مالي مستشفى ملوى ملوي