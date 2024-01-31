بالصور.. طاقم إسعاف يسلم مبلغ مالي عثروا عليه في حادث سير بالمنيا

في مثال للأمانة قام مسعف بالمنيا بتسليم مبلغ مالي، اليوم الثلاثاء، للشرطة عقب عثوره عليه إثر نقل مصابين بحادث سير بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

كان طاقم سيارة كود 2971 نموذج المنيا الصحراوي الشرقي إسعاف بني حسن بقيادة سائق محمود بكري عبد الحليم ومساعد أخصائي محمد سيد إبراهيم إثر تلقي غرفة عمليات المنيا ببلاغ حادث قبلي الوحدة بحوالي 10 كم وتم التوجه لحادت ونقل المصابين أب وابنه وكان بحوزتهم مبلغ مالي داخل السيارة وكانت المبلغ متبعثر على جانب الطريق مبلغ مالي 710000 جنيه مصري ومتعلقات شخصية تحتوي على بطاقة ضريبية وإثباتات شخصية ورخيصة قيادة وتسيير ومبلغ مالي 995 جنيه مصري.

تم تسليم الأمانات داخل نقطة شرطة مستشفى ملوي التخصصي الجديدة

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