تكثيف حملات رقابية لمتابعة أسعار السلع وتوافرها بالمنيا

تفقد الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ورئيس مركز ومدينة المنيا عامر طه، الأسواق التجارية بمدينة المنيا للتأكد من الالتزام بالأسعار وتوافر السلع الغذائية الأساسية لجمهور المواطنين.

يشار أن المحافظ وجه، أمس الإثنين، خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة والذى أكد خلاله المحافظ على استمرار الحملات الرقابية على الأسواق وزيادة الكميات المعروضة من السلع لمنع اى ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار والغش التجارى، مؤكدا أن المخزون السلعى آمن ومتوفر وعلى التجار وأصحاب المحال التجارية الالتزام بأسعار السلع وجودتها ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية، مشددا على مواصلة التنسيق بين مديريات التموين والطب البيطرى والصحة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المقدمة للمواطنين.