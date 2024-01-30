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الثلاثاء 30 يناير 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السلطات التونسية تعلن تفكيك شبكة متورطة في عمليات الاتجار بالبشر

عناصر من الحرس الوطني
عناصر من الحرس الوطني التونسي
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أعلن الحرس الوطني التونسي، اليوم الثلاثاء، عن نجاحه في تفكيك شبكة متورطة في تنظيم عمليات الاتجار بالبشر في منطقة صفاقس.

وأصدر الحرس الوطني بيانًا صحفيًا قال فيه إن وحداته مداهمت أحد المنازل في صفاقس، حيث تم ضبط 9 أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة، والذين كانوا محتجزين داخل المنزل.

وأشار البيان إلى أن عملية المداهمة جاءت بناءً على معلومات استخباراتية تفيد بنية ستة أشخاص آخرين يحملون جنسيات إفريقية أيضًا، لتنظيم عمليات نقل مهاجرين غير شرعيين عبر الحدود البرية بمقابل مالي.

وتم تقديم المتهمين إلى النيابة العمومية التي أمرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، في إطار جهود السلطات التونسية لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي للشبكات الإجرامية المتورطة في هذه الأنشطة الإجرامية الخطيرة.

الحرس الوطني التونسي الاتجار بالبشر منطقة صفاقس