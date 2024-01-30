"راشد" يفتتح معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية

أفتتح اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مساء اليوم الثلاثاء، معرض الجيزة الثاني للحرف التراثية والمنتجات اليدوية الذى تنظمه محافظة الجيزة بالتعاون مع مجلس الأعمال اليمني، ويقام بفندق سفير بالدقي لمدة ثلاث ايام خلال الفترة من ٢٠٢٤/١/٣٠ وحتي ٢٠٢٤/٢/١.

وأكد "راشد" أن المعرض يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والأهتمام الذي توليه الدولة المصرية بدعم وتطوير قطاع الصناعات الحرفية لدوره الكبير في التمكين الاقتصادي للمرأة والشباب وتنمية المجتمعات المحلية وأحياء صورة حضارية مشرقة عن تاريخ مصر ورؤية مصر 2030، مؤكدا حرص المحافظة على توطين الصناعات الحرفية والتراثية لما لها من أهمية في توفير فرص عمل لتحسين الظروف المعيشية وتوفير مصدر دخل ثابت للأسر.

وأشار محافظ الجيزة إلى ان المعرض يأتي في إطار توطيد أواصر العلاقات بين الدول المختلفة، حيث يشارك فيه اكثر من ٣٠ عارض من ابناء محافظة الجيزة وعارضين ممثلين عن دول المغرب والسودان واليمن وفلسطين والصين وبيرو والهند ومن ومحافظات اسوان ومطروح المنيا والوادي الجديد والفيوم والمنوفية ويضم منتجات السجاد والخزف والفخار والمنسوجات والجلود وغيرها من المنتجات والحرف اليدوية التي تشتهر بها العديد من القري.

وخلال كلمته أكد اللواء أحمد راشد أن المحافظة لا تدخر جهدآ في تسخير كافة الإمكانيات وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع الحرف اليدوية والتراثية للتوسع في التسويق المحلي لتحقيق التنمية الاقتصادية من خلال التعاون مع الفنادق والأندية الكبري لعرضها للنزلاء مما يسهم في خلق بيئة مشجعة للأيدى العاملة وزيادة الرواج السياحى للسوق المصرى والدول الأخري.

وأشار محافظ الجيزة انه يتم اتاحه فرص تدريبية لمنتجي الحرف اليدوية والصناعات التراثية لدعم المرأة الريفية من خلال توفير فرص عمل مناسبة واحياء الحرف التراثية والمنسوجات اليدوية ودعم الصناعات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين سبل المعيشة لهم.

وثمن المحافظ التعاون القائم بين محافظة الجيزة ومجلس الأعمال اليمني في مصر الذي أسفر عن تنظيم عدد من الفعاليات الهادفة التي تأتي تعزيزا للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وعقب الافتتاح حرص محافظ الجيزة علي تفقد اروقه وباكيات العارضين والتعرف علي جودة السلع والمنتجات والأسعار، مشيدًا بمستوي وجودة المعروضات التي تعكس الحرفية الكبيرة للأيادي المشاركة في تلك الأعمال.

كما استمع المحافظ الي العارضين واقتراحاتهم مؤكدًا علي تقديم كافة التسهيلات والدعم لهم وتذليل اي عقبات تواجه انشطتهم من أجل تعزيز تلك الحرف التراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية المختلفة.

وشهدت الفعاليات تكريم المرحومة السيدة عائشة محمد علي تخليدًا لذكراها والتي تعد مثال يحتذي به كأحد العارضين والمشاركين الاساسين في معارض الحرف التراثية واليدوية التي تنظمها المحافظة والتي تصل إلي ٣١ معرض حتي الآن حيث تسلم التكريم نيابه عنها السيد إيهاب سليمان.

من جانبه أشاد المهندس جمال جبارى الوزير المفوض لسفارة اليمن بحجم التعاون بين السفارة ومحافظة الجيزة، مؤكدا على الدور الذى يلعبه ذلك التعاون فى دعم صناعة الحرف اليدوى التى يمتاز بها الشعبين المصرى واليمنى لكونها جزءا من التراث القومى للبلدين، ومبديا رغبة السفارة اليمنية لمشاركة الشعب المصرى والمحافظة بمختلف برامج التنمية وجهود التطوير.

ومن جانبه أثنى محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى على حجم العلاقات التى تربط الشعبين المصرى واليمنى وحرص كل طرف على تعزيزها، مشيدا بدور مصر فى رعاية الإستثمارات الخاصة بالجالية اليمنية ومقدما الشكر للدولة المصرية ومحافظة الجيزة قيادة ومواطنين لما يتلقاه المواطنين اليمنيين من ترحاب وتسهيلات.

جاء ذلك بحضور الاستاذة هند عبدالحليم نائب محافظ الجيزة والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم واللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير العام المساعد وحسين السنيني السكرتير المساعد لمحافظة مطروح وأسامة الشاهد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة والمهندس جمال جباري الوزير المفوض بسفارة اليمن في القاهرة والاستاذ محمد المجاهد رئيس مجلس الأعمال اليمنى وخوسيه خيسوس بيتانكورت سفير جمهورية بيرو لدى القاهرة وجونزالو أوريولابيتا سفير دولة الارجنتين وسام يانج، الوزير المفوض لسفارة جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة.

كما حضر الفعاليات ايمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة وعزة وهدان مدير ادارة السياحة وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وممثلين عن دول اليمن وفلسطين والسودان والمغرب وسوريا الصين والهند وبيرو، وعارضين من محافظات اسوان ومطروح المنيا والوادي الجديد والفيوم والمنوفية وهيئة تنشيط السياحة بمحافظة الجيزة.