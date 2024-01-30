“تعليم الكبار”: 12‎%‎ نسبة الأمية بمحافظة المنوفية ونأمل خلوها في 2030

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء اللواء مهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار، لبحث سبل التعاون للقضاء علي الامية بالمحافظة؛ لتصبح المنوفية خالية من الأمية.

أكد المحافظ تقديم كافة أوجه التعاون والدعم لفرع تعليم الكبار بالمحافظة، وتبني فكرة العمل لإعلان مركز من مراكز المحافظة خالي من الأمية تمهيدا لتصبح المنوفية خالية من الأمية، وتم خلال اللقاء تبادل الافكار بشأنها تعظيم دور الهيئة فى مجال القضاء علي الأمية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على الأمية، ونشر الوعى بين كافة أطياف المجتمع تحقيقا لخطط التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.

وأضاف : المنوفية تتمتع بالصدارة بين محافظات الجمهورية في أعلى نسب التعليم كونها بلد العلم والعلماء فضلا عن طموح أبنائها وإصرارهم على تحدى الصعاب، وتحقيق أحلامهم في الحصول على فرصة التعليم مثل الحاجة زبيدة والحاجة عائشة، الحاصلات على شهادة محو الأمية رغم تقدم أعمارهم فوق ٨٠ عاما.

من جهته أكد “هيكل”، أن هناك تعاون مثمر بين المحافظة وفرع الهيئة بها مثمنا دور محافظ المنوفية ودعمه الكامل لفرع الهيئة بالمحافظة.

وقال هيكل، إن نسبة الأمية بالمحافظة ١٢%ونأمل أن نصل بها إلى الصفر الافتراضي بحلول عام ٢٠٣٠ من خلال تفعيل الشراكات والتشبيك مع الجهات المعنية بقضية الامية بالمحافظة والعمل بمنظور تنموى وتمكين المرأة لزيادة مستواهن الاقتصادى والاجتماعي وفتح مجالات عمل للمتحررين من الامية بالقلاع الصناعية المنتشرة بربوع المحافظة.

وأكد أنه لابد من الارتقاء بمستوى العمال الاميين بالمناطق الصناعية التابع للمحافظة من خلال محو أميتهم ضمن مبادرة " مؤسسة بلا أمية " بما يعود بالنفع على تحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لهم، وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق نقلة نوعية بمجالات العمل المختلفة؛ للارتقاء بمستوى الإنسان المصري طبقا لرؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة لتحسين جودة حياة المواطن ليحى حياة كريمة.

