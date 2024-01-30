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الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

جريدة البوابة

اقرأ غدًا في "البوابة".. مخاوف من حرب أهلية أمريكية

جريدة البوابة
جريدة البوابة
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تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 31 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مخاوف من حرب أهلية أمريكية 
أزمة الأسلاك الشائكة مع المكسيك تتصاعد بين ولاية تكساس والبيت الأبيض
حكم بالإعدام.. انتقادات دولية لقرارات تعليق تمويل الأونروا
جريمة جديدة للاحتلال.. قوات خاصة صهيونية تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى جنين 
سرقة أعضاء 100 شهيد فلسطيني
فرنسا تُدين سعي نتنياهو إعادة الاستيطان في غزة
إحباط هجوم كبير.. الجيش الروسي: إسقاط 86 طائرة مسيرة و12 صاروخًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة 
تجند متطرفين.. تفكيك شبكة إرهابية تابعة لداعش في المغرب

المكسيك الأونروا غزة