اقرأ غدًا في "البوابة".. مخاوف من حرب أهلية أمريكية

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الأربعاء 31 يناير 2024، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

مخاوف من حرب أهلية أمريكية

أزمة الأسلاك الشائكة مع المكسيك تتصاعد بين ولاية تكساس والبيت الأبيض

حكم بالإعدام.. انتقادات دولية لقرارات تعليق تمويل الأونروا

جريمة جديدة للاحتلال.. قوات خاصة صهيونية تغتال 3 فلسطينيين داخل مستشفى جنين

سرقة أعضاء 100 شهيد فلسطيني

فرنسا تُدين سعي نتنياهو إعادة الاستيطان في غزة

إحباط هجوم كبير.. الجيش الروسي: إسقاط 86 طائرة مسيرة و12 صاروخًا أوكرانيًا خلال 24 ساعة

تجند متطرفين.. تفكيك شبكة إرهابية تابعة لداعش في المغرب