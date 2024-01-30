الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي بين أرسنال ونوتنجهام في الشوط الأول

سيطر التعادل السلبي على مجريات الشوط الأول بين أرسنال ونوتنجهام، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

بدأ الفريقان المباراة بحذرٍ كبير، مع تركيزٍ على تأمين خط الدفاع، ما أدى إلى قلة الفرص الحقيقية على المرمى، وسيطر أرسنال على مجريات اللعب بشكلٍ أكبر، لكنه لم ينجح في اختراق دفاع نوتنجهام فورست المُنظّم.

كانت أخطر فرصة في الشوط الأول من نصيب أرسنال، عندما سدد بوكايو ساكا كرة قوية مرت بجوار القائم بقليل.

يتوقع أن يزداد ضغط أرسنال في الشوط الثاني بحثًا عن هدف الفوز، بينما سيسعى نوتنجهام فورست للحفاظ على نظافة شباكه والاعتماد على الهجمات المرتدة.

وبدأ أرسنال المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابريل ماجاليس، أوليكساندر زينشينكو

وسط الملعب: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، إيميل سميث روي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي

دخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، في المقابل، يحتل نوتينجهام فورست المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

