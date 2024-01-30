توزيع كراتين مواد غذائية وبطاطين على الأسر الأولى بالرعاية بوسط سيناء

شهدت مدينة الحسنة بوسط سيناء اليوم توزيع عدد من كراتين المواد الغذائية والبطاطين علي الأسر الأولى بالرعاية بقرية الجدي مركز الحسنة بوسط سيناء فى ضوء حرص واهتمام الدولة بتقديم وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، ، إيمانا منهم بدورهم المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم بين المواطنين بناءً على توجيهات لواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه

محافظ شمال سيناء وبمتابعة المدير العام محاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة .

ووجه رئيس المركز والمدينة بتشكيل لجنة من إدارة التضامن الاجتماعى، ومجلس المدينة، لمتابعة عملية التوزيع ومراجعة تقارير مديرية التضامن مع كشوف الاستلام ، وذلك تجنباً لتكرار التوزيع لنفس الأسر، حتى يصل الدعم لمستحقيه على الوجه الأكمل وتحقيق الاستفادة القصوى من عملية التوزيع .

وأكد رئيس المركز والمدينة أن ذلك انطلاقآ من الحرص بالنهوض بالأسر الأولى بالرعاية بمركز ومدينة الحسنة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم لرفع المعاناة عن كاهلهم وتحقيق حياة كريمة لهم .