مانشيني يثير الجدل بسلوك غريب في مباراة السعودية وكوريا الجنوبية

أثار روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، الجدل بسلوكه الغريب خلال ركلات الترجيح، أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16 من بطولة كأس أمم آسيا.

وغادر مانشيني الملعب قبل انتهاء ركلات الترجيح، بعد تصدي حارس كوريا للركلة الرابعة للمنتخب السعودي، التي سددها عبد الرحمن غريب.

وواجه مانشيني انتقادات واسعة من الجماهير السعودية بسبب سلوكه الذي اعتبره البعض غير مسؤول، وقد يُؤثّر هذا السلوك على مستقبله مع المنتخب السعودي، خاصةً مع عدم رضى الشارع الرياضي عن نتائجه.

وودّع المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2023 بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، على ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة، بينما يواصل المنتخب الكوري رحلته في البطولة ويُواجه منتخب أستراليا في دور ربع النهائي.