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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أمم أفريقيا.. بيرسي تاو يقود هجوم جنوب أفريقيا أمام المغرب

جنوب إفريقيا والمغرب
جنوب إفريقيا والمغرب
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أعلن هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي يواجه منتخب المغرب، في مباراة حاسمة على ملعب استاد لاورينت بوكو في كوت ديفوار، في إطار منافسات دور الـ16 من كأس أمم إفريقيا 2023.

يطمح منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق مفاجأة أمام المغرب والتأهل إلى ربع النهائي، مستفيدًا من قوّة خط دفاعه وخبرة لاعبيه.

جاء تشكيل جنوب إفريقيا أمام المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع: موديبا، مفالا، كيكانا، موداو

خط الوسط: سيتولي، موكوينا، مورينا

خط الهجوم: بيرسي تاو، ثيمبا زواني، ماكجوبا

ويتوقع أن تكون المباراة صعبة وقوية بين المنتخبين، حيث يمتلك كل منهما نقاط قوة ونقاط ضعف، ما يجعل النتيجة مفتوحة على كل الاحتمالات، حيث يسعى كل منهما لحجز مقعد في ربع النهائي ومواصلة مشواره نحو اللقب القاري.

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