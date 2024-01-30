عبد الرحمن مجدي القاسم: الهلال السعودي حقق فوزًا غاليًا على إنتر ميامي في كأس موسم الرياض

الثلاثاء 30/يناير/2024 - 09:50 م

أبدى صانع المحتوى الرياضي عبد الرحمن مجدي القاسم، سعادته بفوز الهلال السعودي علي "إنتر ميامي" في كأس موسم الرياض بنتيجة 3/4.

وأكد عبد الرحمن مجدي القاسم، أن الهلال السعودي نجح في الفوز على إنتر ميامي رغم وجود ميسي في الملعب بمهارته العالية.

وأضاف عبد الرحمن مجدي القاسم صانع المحتوى الرياضي، أن الهلال السعودي يقترب من حصد كأس موسم الرياض وذلك في حال فوزه على النصر السعودي في المباراة المقبلة.

وتابع:" النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يستطع أن يقود فريقه للفوز في المباراة رغم أنه أحرز الهدف الثاني للفريق الأمريكي في الدقيقة الـ 54 من علامة الجزاء، وعاد ليو ليقدم تمريرة حاسمة لديفيد رويز ليُعدل النتيجة في الدقيقة الـ 55".

عبد الرحمن مجدي القاسم صانع المحتوي الرياضي

وأشار إلى أن خروج ميسي في الدقيقة 88 أسهم في فوز الهلال حيث جاءت عرضية رائعة من ياسر الشهراني، وجدت مالكوم، الذي رفض برأسيته أن يعكر "إنتر ميامي" صفو احتفالات الزعيم بالملعب الجديد.

واختتم صانع المحتوي الرياضي عبد الرحمن مجدي القاسم، قائلا: "إن "إنتر ميامي" تنتظره مواجهة أمام النصر يوم الخميس المقبل 1 فبراير، بينما سيواجه الهلال نظيره النصر أيضًا 8 من الشهر ذاته".