كأس آسيا.. ركلات الترجيح تخذل السعودية أمام كوريا الجنوبية في ثمن النهائي

في مباراة مثيرة ودراماتيكية، ودّع المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2023 بعد هزيمته بركلات الترجيح أمام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 4-2، في المباراة التي أقيمت، مساء اليوم، على ملعب استاد المدينة التعليمية في الدوحة، في إطار منافسات دور الـ16.

بدأ المنتخب السعودي المباراة بقوة ونجح في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 46 من عمر الشوط الأول عن طريق عبد الله هادي رديف.

وضغط المنتخب الكوري الجنوبي بشكلٍ مكثف في الشوط الثاني بحثًا عن التعادل، ونجح في إدراك التعادل في الأنفاس الأخيرة في الدقيقة 90 من عمر اللقاء عن طريق تشو كيو سيونج.

لم يُحسم التعادل في الوقت الأصلي، ولجأ المنتخبان إلى وقت إضافي لم يُثمر عن أي جديد، لتبتسم ركلات الترجيح في النهاية لمنتخب كوريا الجنوبية، ليُنهي مشوار المنتخب السعودي في البطولة.

بهذه النتيجة، يُغادر المنتخب السعودي بطولة كأس آسيا 2023 بخيبة أمل كبيرة، بينما يواصل المنتخب الكوري الجنوبي رحلته في البطولة ويُواجه منتخب أستراليا في دور ربع النهائي.

