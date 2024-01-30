أمم أفريقيا.. نسور مالي تُحلق نحو ربع النهائي بعد فوز درامي على بوركينا فاسو

في مباراة مليئة بالإثارة، تمكن منتخب مالي من حجز مقعده في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بعد فوزه على نظيره منتخب بوركينا فاسو بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب أمادو كوليبالي في مدينة كورهوجو.

افتتح منتخب مالي التسجيل في الدقيقة الثالثة من المباراة بطريقة غريبة، حيث ارتدت ضربة الركنية من القائم واصطدمت باللاعب إدموند تابسوبا، مدافع بوركينا فاسو، لتسكن شباك فريقه عن طريق الخطأ.

وفي الشوط الثاني، عزز مالي تقدمه عن طريق لاسين سينايوكو في الدقيقة 47، لم ينتظر منتخب بوركينا فاسو طويلًا، حيث تمكن من تقليص الفارق في الدقيقة 57 من خلال بيرتراند تراوري من ضربة جزاء.

وبهذا الفوز، يُواجه منتخب مالي في الدور ربع النهائي كوت ديفوار، صاحب الأرض والجمهور، في مباراة قوية تُقام يوم السبت المقبل على ملعب السلام.