الدوري الإنجليزي.. أرسنال يدفع بأقوى أسلحته لمواجهة نوتنجهام في ملعب الإمارات

يستعد نادي أرسنال لمواجهة نظيره نوتينجهام فورست على أرضه ملعب الإمارات، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل أرسنال المباراة وهو يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 43 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، وبفارق 5 نقاط عن توتنهام المتصدر.

في المقابل، يحتل نوتينجهام فورست المركز 16 في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، ويبتعد بفارق 4 نقاط عن منطقة الهبوط.

وأعلن الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن التشكيل الرسمي للفريق والذي جاء كالآتي:

حراسة المرمى: دافيد رايا

خط الدفاع: بنجامين وايت، ويليام ساليبا، جابريل ماجاليس، أوليكساندر زينشينكو

وسط الملعب: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، إيميل سميث روي

خط الهجوم: بوكايو ساكا، جابريل جيسوس، جابريل مارتينيلي

يعتمد أرتيتا في هذه المباراة على الثلاثي الهجومي المكون من ساكا وجيسوس ومارتينلي، كما يدفع بديكلان رايس إلى جانب أوديجارد في وسط الملعب لتعزيز القوة والسيطرة.

يتطلع أرسنال لتحقيق الفوز ومواصلة الضغط على فرق الصدارة، بينما يسعى نوتينجهام فورست لتحقيق نتيجة إيجابية والابتعاد عن منطقة الهبوط.

