شباب دمياط تنفذ ماراثون حابي الأول ضمن مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة

نظمت ومديرية الشباب والرياضة في دمياط، اليةم الثلاثاء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي - والإدارة المركزية للتنمية الرياضية ومديرية الشباب والرياضة بدمياط وجامعة حورس، مبادرة "صحتك بالدنيا" لمكافحة السمنة وتشوهات القوام.

تضمنت المبادرة تنظيم ندوات توعية عن التغذية وعلوم الصحة وتشوهات القوام، حيث حاضر فيها نخبة من أساتذة كليتي الطب والعلاج الطبيعي بجامعة حورس، الى جانب اجراء قياسات صحية وبدنية للمشاركين والمشاركات.

وعلي هامش المبادرة تم تنفيذ ماراثون حابي بعنوان" run for health" لمسافة 6 كيلو متر، حيث بدأ الماراثون من أمام المشروع القومي (دار مصر) بدمياط الجديده وأنتهي داخل جامعة حورس ، وعقب نهاية الماراثون تم توزيع الجوائز والدروع علي الفائزين.

جاء ذلك بحضور دكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة ورئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية نائبا عن الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبحضور أحمد عبد ربه مدير عام الوحدات ؛ والدكتور محمد سليمان مدير عام إدارة المراجعة والحوكمة؛ والدكتور وليد الشاذلى مدير مديرية الشباب والرياضة.

أكد دكتور وليد الشاذلي علي أننا نعمل جميعا في منظومة واحدة لخدمة المجتمع كلا في اختصاصه، معربا عن سعادته بالتعاون مع الجهاز المركزى للمحاسبات ومديرية الإسكان لخدمة الهيئات الشبابية والرياضية في نطاق محافظة دمياط.

رحب الدكتور وليد الشاذلي والوفد المرافق له، مؤكدا أن المديريتين تجمعهما العديد من الأنشطة والمجالات المختلفة، كالخدمات التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة تسعى لإحداث طفرة كبيرة في قطاع الأيتام وذوى الهمم، ومحاولة إدماجهم في قطاع الشباب والرياضة.