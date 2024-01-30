إصابة شاب بجروح قطعية في مشاجرة بالفيوم

أصيب شاب مقيم بقرية فيديمين التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم بجرح قطعي بالذراع الأيمن إثر تعرضه للضرب باستخدام سلاح أبيض "سنجة".

على الفور انتقلت قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصاب إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة سنهور، مفاده إصابة شاب بجروح خطيرة أثناء مشاجرة.

فور البلاغ انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث وتبين إصابة شخص يدعى " رامي عثمان منشاوي" بجرح قطعي بالذراع الأيمن وقطع بصوابع باليد وتمكنت قوات الامن من السيطرة على المشاجرة وضبط افرادها.

وكشفت التحريات أن مشاجرة نشبت بسوق قرية فيديمين على أثرها قام المجني عليه للتدخل بفض المشاجرة لكونه صاحب محل دواجن بالسوق وانتهت المشاجرة إلا أن احدى اشخاص المشاجرة قد بيتو النية له وفي صباح اليوم الثاني واثناء قيامه بفتح المحل الخاص به اعتدوا عليه بسلاح أبيض "سنجه" محدثين الجروح المذكورة.

نقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى سنورس المركزي لعمل الفحوصات الطبية اللازمة وتلقي العلاج اللازم.

وحررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.