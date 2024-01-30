إزالة 5 حالات تعدٍّ جديدة على أملاك الدولة في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار حملات الموجة ٢٢ لإزالة التعديات على أملاك الدولة التى انطلقت مطلع الأسبوع الجارى، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والتصدى الحاسم لأى محاولات للتعدى على حقوق الشعب.

وأضافت "عوض" أنه تم إزالة ٥ حالات تعدى على أملاك الدولة تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمساحة ٥٥٩ متر مربع بنطاق مركزى الزرقا وكفر البطيخ، لافتة الى وصول اجمالى عدد الحالات التي تم إزالتها منذ انطلاق الموجة ٥١ حالة بإجمالى مساحة ٥٥٣٧ متر مربع.

وكان اللواء محمد همام السكرتير العام لمحافظة دمياط، ومحمد السيد ليله رئيس مركز ومدينة كفر سعد في دمياط، واللواء علاء البراوي مساعد مدير مديرية الأمن بدمياط ونواب المركز والمدينة، قد شاركوا اصطفاف المعدات للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث وكيفية السيطره عليها.

وقد شاركا عملية اصطفاف معدات الحمله الميكانيكية بمركز ومدينة كفر سعد وذلك للعمل على شرح كيفية التعامل وقت حدوث الأزمه وشارك فى الإصطفاف فريق عمل إدارة الأزمات والكوارث والحمله الميكانيكية للوقوف على مدى جاهزيتها لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعيه وكيفية السيطره عليها واستعدادها للعمل عند حدوث أى طارئ قد يحدث.