رسالة طه دسوقى قبل عرض الحلقات الأخيرة من "حالة خاصة"

وجه الفنان طه دسوقى رسالة شكر للجمهور والمتابعين ورواد السوشيال ميديا، وذلك بعد كلمات الإشادة والإعجاب بدوره فى مسلسل "حالة خاصة"، والذى يقدم من خلالة شخصية نديم الذى يعانى من مرض التوحد.

نجح الفنان طه دسوقى في تجسيد شخصية المتوحد بدرجة أذهلت المتابعين والنقاد والجمهور وأهل الفن، وإستطاع تصدر التريند الفنى طوال حلقات عرض المسلسل.

https://www.instagram.com/reel/C2u1kmON5Yh/?igsh=MTFldTFhazNmN25sMw==

علق دسوقي فى منشور له على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بكلمات شكر للجمهور قائلاً "قبل عرض آخر حلقتين من المسلسل، حابب أشكركم تاني على كل كلمة حلوه إتقالتلي".

وتابع "يمكن دي أكتر حاجه بتحسس الواحد بقيمة شغله، ويارب أفضل عند حسن ظنكم وقد توقعاتكم منى يارب، وشكرا للفنانين الجمال اللى عملوا اللوحات دى".

تدور أحداث المسلسل حول نديم الشاب الذى تخرج من كلية حقوق ويعانى من التوحد، ولكنه يمتلك عقليه جباره، ويعمل لدى مكتب محاماه كبير، ويحل الكثير من القضايا، وتتصاعد الأحداث فى تشابك للعلاقات الإنسانية بشكل درامى تشويقي.

المسلسل بطولة طه دسوقى، غادة عادل، حسن ابو الروس، نبيل على ماهر، هايدى كابوه، هاجر السراج، تأليف مهاب طارق والإخراج عبدالعزيز النجار.