برامج وتدريبات على منهجية الجدارات لتأهيل المعلمين بالمنيا

أطلقت مديرية التربية والتعليم بالمنيا برامج وتدريبات لتأهيل معلمى التعليم الفنى بالمنيا على منهجية الجدارات، وذلك لتحقيق أهداف استراتيجية تطوير التعليم الفني لتأهيل معلمى مدارس التعليم الفني على البرامج المطورة وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية للتأهيل لسوق العمل، جاء ذلك تحت رعاية حمدي مصطفي مدير مديرية التربية والتعليم بالمنيا.

ويهدف نظام الجدارات، إلى تقديم المعارف والمهارات والقيم الوظيفية بطريقة أكثر اتصالًا بسوق العمل، حيث يشارك المختصون بالأنشطة الاقتصادية والخدمية في تحديد متطلبات سوق العمل التي يجب أن يمتلكها خريج التعليم الفني من خلال أخذ آرائهم في المناهج والمقررات والاستفادة من خبراتهم الواقعية في تخصصاتهم المختلفة لصياغة برامج التعليم الفني والجوانب اللوجستية لتنفيذ تلك البرامج، وكذلك الاستعانة بهم في عملية الإشراف والتقويم لمستوى تحقيق طلاب التعليم الفني للجدارات اللازمة لسوق العمل.

وعلى مدار العام الدراسي، يعكف طلاب التعليم الفني على الدراسة النظرية والدراسة العملية في الورش والمشاغل والمعامل والحقول التابعة لمدارس التعليم الفني وفقًا لتخصصاتهم، ويقوم الطلاب بجمع أدلة تعلمهم خلال العام من صور وفيديوهات وأدلة مادية على أنشطة تعلمهم بما يعزز ويقوي ملف إنجازهم الدراسي وبما يؤهلهم لتحقيق الجدارات اللازمة للتخرج، ويعزز مكانتهم في الالتحاق بالجامعات.