بالأسماء.. إصابة 8 أشخاص فى تصادم سيارة وموتوسيكل بالبحيرة

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح اليوم الثلاثاء، جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل ودراجة نارية (موتوسيكل)، وذلك على طريق الإمام علي بن أبي طالب التابعة لمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى حوش عيسى لتلقي العلاج.

تلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بدائرة مركز حوش عيسي، وبالإنتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة نقل ودراجة بخارية ( موتوسيكل)، بطريق قرية الإمام علي بن أبي طالب، وأسفر الحادث عن إصابة 8 أشخاص وتم نقلهم للمستشفي العام لتلقي العلاج اللازم.

المصابين هم كل من:" ي.ال، (17 عامًا)، ج.م، (45 عامًا)، ع.ف، (25 عامًا)، ه.م، (16 عامًا)، م.ج، (20 عامًا)، ش.س، (22 عامًا)، م.ج، (17 عامًا)، ر.ش، (15 عامًا)، تجري الإجراءات الطبية اللازمة له.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.