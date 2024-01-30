ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس اتحاد الناشرين: 80% من مدخلات صناعة الكتب مستوردة

سعيد عبده رئيس اتحاد
سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، إنّ 80% من مدخلات الصناعة مستوردة، مثل الورق والأحبار والماكينات، وكلها تتأثر بارتفاع الأسعار. 

وأضاف عبده، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "أطمئن الناس بأن المعرض موسم الناشرين المصريين والعرب والأجانب يقدمون حصاد السنة للناس في هذه الفترة"

وتابع رئيس اتحاد الناشرين: "الناشرون يحاولون تقديم الجديد بالنسبة لإصداراتهم بالإضافة إلى مجموعات مخفضة، وأي ناشر مصري لديه مجموعة من التخفيضات التي قد تصل إلى 70% فأكثر، كما أن المعرض مقدمة لسنة جديدة ويجب أن يعمل الناشر بشكل جيد حتى يستمر في السوق". 
 

سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين مدخلات الصناعة الورق والأحبار والماكينات