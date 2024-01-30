رئيس اتحاد الناشرين: 80% من مدخلات صناعة الكتب مستوردة

قال سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين، إنّ 80% من مدخلات الصناعة مستوردة، مثل الورق والأحبار والماكينات، وكلها تتأثر بارتفاع الأسعار.

وأضاف عبده، في حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "أطمئن الناس بأن المعرض موسم الناشرين المصريين والعرب والأجانب يقدمون حصاد السنة للناس في هذه الفترة"

وتابع رئيس اتحاد الناشرين: "الناشرون يحاولون تقديم الجديد بالنسبة لإصداراتهم بالإضافة إلى مجموعات مخفضة، وأي ناشر مصري لديه مجموعة من التخفيضات التي قد تصل إلى 70% فأكثر، كما أن المعرض مقدمة لسنة جديدة ويجب أن يعمل الناشر بشكل جيد حتى يستمر في السوق".

