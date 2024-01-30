قوات الاحتلال تقتل طفلة في قطاع غزة وتحاصر شقيقتها الصغرى

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الثلاثاء أن جنود الاحتلال الإسرائيلي قتلوا طفلة فلسطينية في قطاع غزة أثناء محاولتها الاتصال بفرق الإسعاف لنجدتها.

وأكدت الجمعية في بيان صحفي أن الطفلة، التي يدعى ليان حمادة وتبلغ من العمر 15 عامًا، قتلت بوحشية خلال إطلاق النار عليها من قبل جنود الاحتلال، وأظهر تسجيل صوتي لحظة القتل البشعة للطفلة قبل أن ترتقي شهيدة.

وتوضح الجمعية أن شقيقة الطفلة الصغيرة هند ما زالت محاصرة داخل السيارة ومحاطة بدبابات الاحتلال، بينما تمت إصابتها بجروح خطيرة في الحادثة المأساوية.

كشفت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم أن جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي لم تقتصر على قتل الطفلة ليان حمادة (15 عامًا) في قطاع غزة، بل حاصرت أيضًا شقيقتها الصغيرة هند (6 أعوام) داخل السيارة التي كانوا يستقلونها.

وأضافت الجمعية أنه عندما أرسلت مُسعفين لإنقاذ الطفلة هند، لم يتمكنوا من الوصول إليها بسبب الحصار الذي فرضته قوات الاحتلال، وقالت إنها فقدت الاتصال مع المُسعفين ولا تعلم ما إذا نجحوا في مهمتهم أم لا.

وأوضحت الجمعية أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عمها بشار حمادة عندما تعرضت السيارة التي كانوا يستقلونها لإطلاق النار من قبل قوات الاحتلال، مما أدى إلى استشهاد جميع من في السيارة بما في ذلك الطفلة هند، التي بقيت محاصرة داخل السيارة.