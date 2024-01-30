"مسابقة 30 ألف معلم" استمرار تدريبات المعلمين الجدد بالمنيا

واصلت مديرية التعليم بالمنيا اليوم البرامج التدريبية التى تنفذها لتدريب وتأهيل المعلمين وفقا لمنظومة التعلم الجديد للمعلمين الجدد الذين اجتازوا الاختبارات التي أجراها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاختيار معلمين جدد بمسابقة 30 ألف معلم، على وظيفة «معلم فصل»، ضمن المرحلة الثانية من المسابقة، وذلك بمدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، كما جرى تدريب باقي الإدارات التعليمية كلا في إدارته.

وأكد حمدى مصطفى مدير التعليم بالمنيا على انتظام التدريبات مع عدم وجود أي معوقات تعوق التدريب مشيرا إلى أن الهدف العام من التدريب التربوى هو إكساب المشاركين المعرفة والمهارات والإتجاهات نحو ممارسة عمليتي التعليم والتعلم، وذلك لتأهيلهم تربويا وتدريبهم على طرق التدريس المطورة، وفقا لمنظومة التعلم الجديد وذلك على مدار 4 ايام تدريبية

وتناول اليوم الأول موضوعات توضح الإطار العام لجدارات المعلمين وخصائص المتعلمين واحتياجاتهم، والدمج التعليمي وإدراك الإطار العام لقدراتهم، وفهم المرحلة العمرية للمتعلمين، وصياغة نواتج التعلم، أما اليوم الثاني فتناول استراتيجيات التدريس والتعلم المتمركز حول المتعلم وأهميته، كما يتناول اليوم الثالث التكنولوجيا وتعزيز مهارات التفكير العليا، واستراتيجية إدارة الصف بكفاءة والذكاء الاصطناعي ويتناول اليوم الرابع استخلاص ملامح التعليم في ضوء رؤية مصر للتعليم 2030، ووصف منظومة التعليم الجديدة، وتقييم الآداء، وتحسين فعالية منظومة التعليم

كان وزير التربية والتعليم قد اكد فى وقت سابق أن رؤية الوزارة ترتكز على اختيار أفضل المعلمين الذين يتمتعون بمهارات مهنية، ومعارف متجددة، وقيم وسلوكيات مهنية سليمة ولديهم القدرة على تنمية مهاراتهم بشكل متواصل حتى يتمكنوا من مواكبة أساليب التعليم الحديثة، وبما يمكنهم من بناء شخصية الطفل وتطوير قدراته من جميع الجوانب المعرفية والمهارية وإعداده للمستقبل.