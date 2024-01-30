أجواء من البهجة والسرور تسيطر على الحاضرين بمعرض الكتاب في سادس أيامه.. شاهد

رصدت عدسة “البوابة نيوز” فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في سادس أيامه، والذي شهد عدد من الفعاليات الثقافية والفنية والتي تفاعل معها الحاضرين بمعرض الكتاب، وسط أجواء من البهجة والسرور.

وتقام الدورة الحالية لمعرض الكتاب، تحت شعار: "نصنع المعرفة... نصون الكلمة"، والتي تقام فعالياتها في الفترة من 25 يناير الجاري حتى 6 فبراير المقبل.

يذكر أن الدورة الجديدة للمعرض تقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم 5 صالات للعرض، وبمشاركة 1200 دار نشر، من 70 دولة من مختلف دول العالم، ويبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.