"موازنة البرلمان" تكشف عن المخطط الغربي للضغط على مصر اقتصاديًا

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك مخططات للدول الغربية للضغط على مصر بكل السبل للقبول بعملية تهجير الشعب الفلسطينية، وبالتالي تصفية القضية الفلسطينية، وهذا يؤثر سلبًا على الاقتصاد المصري.

وتابع "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم عثمان، ببرنامج "مساحة حرة"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن هناك أزمة في إدارة الملف الاقتصادي، وهذه الأزمة يجب أن تعالج في ظل الضغوط المستمرة في الأجل المنظور، مشددًا على ضرورة العمل على تخفيف حدة الغلاء والتضخم على الشعب المصري قبل تحريك سعر الصرف أو تعويم الجنيه، لأن هذا سيؤدي إلى توليد تضخم أكبر من التضخم الموجود الآن.

ولفت إلى أن تخفيف التضخم يكون من خلال إدارة الدولة للسلع الرئيسية، وهذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء مؤخرًا من إعلان السكر والزيت والفول والأرز كسلع استراتيجية، مشيرًا إلى أن هناك ضرورة لتخفيف حدة الغلاء على المواطن، حيث وصل معدل التضخم لـ35%، وتخفيفه لـ5% مثلما كان قبل الحرب على روسيا وأوكرانيا، من شأنه أن يأخذ بعض الوقت.

