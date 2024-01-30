اعتماد نتيجة «الترم الأول» للفرقة الرابعة بكليتي التربية والمصرية الصينية بجامعة قناة السويس

اعتمد عدد من الكليات بجامعة قناة السويس نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري، كما تم إعلانها عبر برنامج ابن الهيثم ؛ لإتاحة الفرصة للطلاب لتسجيل المقررات قبل بدء الفصل الدراسى الثاني بوقت كافٍ.

هذا وبدأت أجازة منتصف العام هذا الأسبوع، وفقًا للجدول الزمني المُعلن من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جاء ذلك وفق تصريحات الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والذي وجه بضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر وجاهزية مُعدات الأمان والسلامة المهنية، بكافة المباني والمنشآت الجامعية، حرصًا على سلامة كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، ووفق استعداد الجامعات لبدء الدراسة بالفصل الدراسى الثاني.

جاء ذلك بالتزامن مع - إعلان الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب عن اعتماد نتيجة الفرقة الرابعة لكلية التربية جميع الشعب، إلى جانب اعتماد نتيجة الفرقة الرابعة والثانية بالكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية.

هذا ووجه الدكتور محمد عبد النعيم الشكر للدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، والدكتور تامر نبيل عميد الكلية المصرية الصينية للتكنولوجيا التطبيقية؛ لسرعة الانتهاء من رصد ومراجعة وإعلان النتائج، واصلا الشكر لوكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب، والقائمين على العمل داخل الكنترولات وشئون الطلاب وذلك لدقة وسرعة إعلان النتائج.

يُذكر أنه تم الإعلان عن نتائج البرامج المميزة بكلية التجارة أول أمس الأحد في اليوم الأول لأجازة نصف العام.

وأكد الدكتور تامر حسنين حامد منسق برنامج ابن الهيثم بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية أنه قد تم إعلان النتيجة على البرنامج