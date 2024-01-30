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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

هبة جلال: يجب أن نحتفي بمعرض الكتاب رغم كل الظروف والتحديات

الإعلامية هبة جلال
الإعلامية هبة جلال
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قالت الإعلامية هبة جلال، إنّه في ظل التحديات الأخيرة مثل جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية لم تتعافَ قطاعات كثيرة من الأضرار التي لحقت بها، وفي مقدمتها صناعة النشر.


وأضافت "جلال"، مقدمة برنامج "الخلاصة"، على قناة "المحور": "رغم كل تلك الظروف والتحديات، فإن معرض الكتاب يظل حالة يجب أن نحتفي بها، وهو موسم القراءة". 


وتابعت: "لو اعتدت على شراء 5 كتب كل سنة في معرض الكتاب يمكنك شراء 3 كتب، ولو كنت معتادا على التخطيط لشراء كتب، يمكنك تقليل هذه القائمة في العام الجاري، وإن لم تكن ميزانيتك كبيرة، يمكنك الذهاب إلى الأجنحة المخفضة، فهناك كتب أسعارها يصل إلى 20 جنيه، كما يمكن أن تذهب إلى جناح معرض سور الأزبكية، وهناك جناح كامل للأطفال وفعاليات وأنشطة تناسب الأسرة المصرية". 
 

الإعلامية هبة جلال جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية معرض الكتاب