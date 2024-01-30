أمم أفريقيا.. تراوري على رأس هجوم بوركينا فاسو أمام مالي

أعلن هيوبرت فيلود المدير الفني لمنتخب بوركينا فاسو، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي سيواجه منتخب مالي، مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

يتميز منتخب بوركينا فاسو بخط هجوم قوي بقيادة عبدالفصال تابسوبا ومحمد كوناتي، بينما يعتمد منتخب مالي على تماسك خط دفاعه وخبرة حارسه هماري تراوري.

وجاء تشكيل بوركينا فاسو أمام مالي كالتالي:

حراسة المرمى: كوفي.

خط الدفاع: كابوري - آي دايو - تابسوبا - ياجو.

خط الوسط: إبراهيم توريه - إسماعيلا أودراجو - فابريس سانجاري.

خط الهجوم: تراوري - عبدالفصال تابسوبا - محمد كوناتي.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز إلى ربع نهائي البطولة ليواجه منتخب كوت ديفوار، الذي أقصى منتخب السنغال أمس.