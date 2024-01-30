أمم أفريقيا.. دومبيا يقود تشكيل مالي أمام بوركينا فاسو.. وديانج بديل

أعلن إريك شيل المدير الفني لمنتخب مالي، تشكيل لاعبيه الرسمي الذي سيواجه منتخب بوركينا فاسو، مساء اليوم، في إطار منافسات دور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

يتمتع منتخب مالي بقوة هجومية ضاربة بوجود دومبيا ولاسين سينايكو، بينما يعتمد منتخب بوركينا فاسو على خط دفاعه المتماسك بقيادة عيسى كابوري وإدموند تابسوبا.

ومن المتوقع أن يلعب المنتخب المالي بطريقة هجومية بحثًا عن تسجيل هدف مبكر، بينما سيلعب منتخب بوركينا فاسو بطريقة دفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة.

ويتواجد لاعب الأهلي أليو ديانج على دكة بدلاء منتخب مالي في مباراة اليوم.

وجاء مالي أمام بوركينا فاسو كالتالي:

حراسة المرمى: ديارا.

خط الدفاع: فالاي ساكو، سيكو نياكاتي، كوياتي، هماري تراوري.

خط الوسط: أداما تراوري، هايدارا، كوليبالي، محمد كامارا.

حط الهجوم: دومبيا، لاسين سينايكو.

ومن المقرر أن يتأهل الفائز إلى ربع نهائي البطولة ليواجه منتخب كوت ديفوار، الذي أقصى منتخب السنغال أمس.