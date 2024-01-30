محافظ الشرقية يُشيد بالتعاون المثمر مع معهد تكنولوجيا المعلومات

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم العميد علي محمد كمال مدير برنامج التدريب المكثف بالمحافظات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور وليد سميح رئيس قسم الدعم الفني ومحمد الأمير محاضر بمعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وذلك لتعزيز آليات التعاون المشترك بين المحافظة والمعهد للارتقاء بمستوى الوعي التكنولوجي والاستثمار في عقول شباب وفتيات المحافظة في حضور الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية وممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام.

وخلال اللقاء تم مناقشة طرق التدريب وآليات تنفيذ مشروعات التخرج المقدمة من شباب الخريجين من أبناء المحافظة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة ممن أنهوا الدورة التدريبية التي تم تنظيمها بمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية التابع للديوان العام وكيفية الاستفادة من تلك المشروعات بسوق العمل.

أكد محافظ الشرقية أهمية تعظيم دور الطاقة المتجددة والناتجة عن مصادر طبيعية والتي تتجدد باستمرار للاستفادة منها في مجالات العمل حيث أنها أقل تكلفة وأكثر آمنا وآماناً وتساعد على تنوع الاقتصاد في ضوء تنفيذ استراتيجية الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.

أشاد المحافظ بمركز التدريب وتنمية المواد البشرية التابع للديوان العام والذي يجمع بين الدراسة الأكاديمية وتبادل الخبرات التطبيقية لرفع مهارات القيادات والعاملين بوحدات وأجهزة الإدارة المحلية وطلبة الجامعات والشباب الخريجين وذلك لكونه أول مركز معتمد من المجلس الأعلى للجامعات ، قائلاً "أننا نسعى بالتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء أكاديمية للتدريب والتأهيل والتخطيط الاستراتيجي لتقديم دورات ومنح تدريبية وإعداد مدربين أكفاء لديهم القدرة على العمل والعطاء.

ومن جانبه أعرب مدير برنامج التدريب المكثف بالمحافظات بمعهد تكنولوجيا المعلومات التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن تقديره لدور مركز التدريب المقام على أرض المحافظة والذي يضم نخبة متميزة من المدربين الاكفاء وتقديم برامج تدريبية متقدمة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن زيارته اليوم تأتي لمناقشة مشاريع التخرج المقدمة من شباب الخريجين في مجال الطاقة الجديدة والمتقدمة طبقا لاتفاقيات التعاون بين المحافظة ومعهد تكنولوجيا المعلومات ITI التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

بينما أوضحت الدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطني للتخطيط الاستراتيجي وتنمية الموارد البشرية أن تنفيذ الدورة تدريبية في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لشباب الخريجين يأتي استمرار لما يقدمه المركز من دورات تدريبية مختلفة وتنفيذاً لخطة المحافظة في النهوض بالعمل الإداري في دواوين العمل الإدارية وذلك للاستفادة من المشروعات التي يقدمها شباب الخريجين في مجالات العمل المختلفة وتعظيم الاستفادة منها في تحقيق التنمية المستدامة.