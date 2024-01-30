كلوب يحسم قصة هروب صلاح من منتخب مصر

أكد الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، أن نجمه المصري محمد صلاح لا يزال يعاني من إصابة عضلية، ولن يكون جاهزًا لمباراة تشيلسي المقررة غدًا الأربعاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تعرض صلاح للإصابة خلال مباراة مصر ضد غانا في كأس الأمم الأفريقية، وسافر إلى ليفربول لتلقي العلاج، ما أثار انتقادات البعض واتهامه بالهروب من معسكر المنتخب.

وأضاف كلوب، في المؤتمر الصحفي لمباراة تشيلسي المقرر إقامتها غدًا الأربعاء في البريميرليج: "إصابة صلاح تستغرق وقتًا للشفاء، وكان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير".

وعن الانتقادات التي وجهت لصلاح بعد سفره لتلقي العلاج في ليفربول، قال كلوب: "صلاح لاعب محترف، ويسعى دائمًا للتعافي من إصاباته بأسرع وقت ممكن".

وفيما يتعلق بتصريحات مدافع ليفربول فيرجيل فان دايك بشأن مستقبله مع الفريق، قال كلوب: "أوصي الجميع بالتزام الهدوء، ولا داعي للقلق".

وأضاف: "أنا متأكد من أن فان دايك يحب التواجد هنا في ليفربول، وهناك ما يكفي من الوقت لكل شيء".

وشدد كلوب على أنه سيتفرغ لمستقبله بعد نهاية الموسم الحالي، معربًا عن امتنانه لتجربته مع ليفربول.