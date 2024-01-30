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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يبحث مع «سيمنز» إنشاء مراكز إحالة إقليمية للأشعة التشخيصية والتداخلية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا، مع بيرند أونيسورج رئيس شركة سيمنز هيلثينرز أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، والوفد المرافق له، وذلك على هامش معرض الصحة العربي الذي يعقد في الفترة 28 يناير إلى 1 فبراير 2024 بإمارة «دبي» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استهل الاجتماع بمناقشة معدلات تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الاجتماعات السابقة، إلى جانب متابعة المناقشات التي تمت في الاجتماعات التي أجريت سابقا خلال اجتماع الصحة العربي السابق.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير بحث خلال الاجتماع تقديم تحديث حول تقدم سيمنز في المشروع التجريبي للتعليم والرقمنة، إلى جانب بحث تعزيز الشراكة مع سيمنز من خلال إنشاء مراكز إحالة إقليمية للأشعة التشخيصية والتداخلية في جمهورية مصر العربية.

وتابع «عبدالغفار» أن الاجتماع تضمن مناقشة مشروع مقترح لمذكرة تفاهم حول شراكة الوزارة وشركة سيمنز في التعليم التي تشمل التعليم السريري والزمالات والتدريب التشغيلي.

حضر الاجتماع من جانب الوزارة، الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أشرف عبدالعليم مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمد فوزي مستشار الوزير للأشعة، والدكتورة سوزان زناتي مدير الإدارة المركزية للعلاقات الصحية الخارجية.

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الإمارات العربية المتحدة الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان الدكتور عمرو قنديل الدكتور محمد فوزي الصحة والسكان الشرق الأوسط وافريقيا