وزير الشباب يهنئ عزمي محيلبة بذهبية كأس العالم للرماية الشاملة

حرص الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة على تهنئة لاعب المنتخب الوطنى للرماية عزمى محيلبة، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للرماية الشاملة، والتي تقام في مدينه مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 24 يناير إلى 1 فبراير للعام الجاري، بمشاركة 65 دولة بواقع الف رامي ورامية.

أشاد الدكتور أشرف صبحي، بأداء عزمي محيلبة طوال منافسات البطولة، مؤكدا أن وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية تسعى إلى تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الجدير بالذكر أن هذا الفوز يحافظ على تصدر اللاعب الوطني عزمي محيلبة التصنيف العالمي وسط مشاركة كبرى من مختلف نجوم وأبطال العالم.