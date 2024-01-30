صحيفة: الرئيس الأوكراني يستعد لاستبدال قائد الجيش

ذكرت وكالة رويترز نقلا عن صحيفة "فايننشال تايمز"، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يستعد لاستبدال قائد الجيش فاليري زالوجني في خطوة من شأنها أن تكون أكبر تغيير في قيادات الجيش منذ بدء الغزو الروسي المستمر منذ عامين تقريبًا.

ووفقًا لما نقلته الصحيفة عن أربعة مصادر مطلعة على المناقشات، فإن زيلينسكي عرض يوم الاثنين على فاليري زالوجني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، دورًا جديدًا في الجيش، ولكن الجنرال رفض هذا العرض.

وكانت قد نفى المتحدث الرئاسي سيرهي نيكيفوروف مساء أمس الاثنين، في تصريح رسمي، ما تم تداوله بشأن إقالة الجنرال فاليري زالوجني من منصبه كقائد للجيش الأوكراني، مؤكدًا في مكالمة هاتفية اليوم أن "الرئيس لم يقم بإقالته".