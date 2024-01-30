وزير الشباب يجتمع مع أعضاء مجلس النواب لمناقشة استكمال خطة تطوير المنشآت

عقد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر المركز الأولمبي لتدريب الفرق القومية بالمعادي، اجتماعًا مع عدد من أعضاء مجلس النواب بشان مناقشة سبل إنشاء وتطوير ملاعب كرة القدم بالنجيل الصناعي فى مراكز الشباب والأندية الرياضية.

فضلا عن استعراض أبرز ما تم إنجازه فى هذا الملف وما يتعلق باقتصاديات الشباب والرياضة بوجه عام.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي ان الوزارة قامت بوضع نظام اقتصادي محكم يتضمن إنشاء كيانات اقتصادية على غرار شركة المدن لخدمات صيانة وتطوير المنشآت الشبابية والرياضية والتى حققت حتى الآن فوائض مالية تم إعادة ضخها فى تنفيذ مزيد من مشروعات الانشاء الجديد والتطوير الشامل للمنشآت الشبابية والرياضية فضلا عن سرعة معدلات تنفيذ الصيانة الشاملة والانشاءات الجديدة وفقا لمتطلبات النشء والشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية وشركة النجيل الصناعي كابتكس والتى أحدثت طفرة غير مسبوقة فى مجال توفير خامات النجيل الصناعي عالية الجودة بوكالة كبري الشركات الألمانية والهولندية الأمر الذى مكن الوزارة من إنشاء أكثر من 4500 ملعب لكرة القدم بمراكز الشباب فى جميع قري ومدن محافظات الجمهورية

واضاف وزير الشباب والرياضة أن المشروعات الاقتصادية التى تم تنفيذها ومنها المشروع القومي للطرح الاستثماري مكن من تحقيق عوائد استثمارية ومشروعات انشائية وأعمال تطوير شامل بمراكز الشباب بقيمة تقديرية حوالى 4 مليار جنيه على حين استطاع المشروع تحقيق حوالى 7 مليار جنيه فى مشروعات الاندية الرياضية وذلك خلال أقل من 5 سنوات.

وأكد الوزير للنواب أن تلك المشروعات تم تنفيذها بالتعاون والتنسيق مع مجلس النواب الموقر ولجنة الشباب والرياضة وبناء على طلب العديد من النواب لتحقيق متطلبات أعمال التطوير فى توقيتات زمنية أقل كثير مما كان يحدث من قبل بسبب عدم الاعتماد فقط على الموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن مصنع CAPTEX استطاع الوصول إلى معدلات الإنتاج من النجيل الصناعي وفقاً للجدول الزمني المحدد وتغطية الحجم المطلوب من صيانة وإنشاء ملاعب النجيل الصناعي بالمنشآت الشبابية والرياضة في جميع أنحاء الجمهورية

أكد صبحي أهمية المصنع في تعظيم دور الرياضة المصرية تجاه الاقتصاد المصري، والاكتفاء بالإنتاج المحلي للنجيل الصناعي، و العوائد والأرباح المتوقع تحقيقها جراء التوسع وأعمال التطوير الفنية والإدارية واللوجستية في جميع أنظمة تشغيل وإدارة المصنع مضيفاً أن الوزارة تسعي للانشاء والتطوير وتحسين الخدمات المقدمة والصيانة الدائمة للملاعب.

الجدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي استجابة لحل المشكلات الخاصة بطلبات الإحاطة المقدمة من مجلس النواب المصري وتوجيه كافة الإدارات المركزية والعامة داخل ديوان الوزارة لحل تلك المشكلات مما يعود بالنفع والخدمة العامة للنشء والشباب المصري.