تفاصيل تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة ومصيف رأس البر في دمياط

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر في محافظة دمياط برئاسة المحاسب وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة؛ اجتماعا بقاعة الاجتماعات بمبنى الامتداد العمراني التابع للوحدة بحضور الإدارات التنفيذية بالوحدة وشركاء التنمية والمعنيين لمناقشة مشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة العام لمدينة رأس البر والجاري إعداده حاليًا بالتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني والأجهزة المختصة بالمحافظة والخبراء والاستشاريين المكلفين من الهيئة بإعداد الدراسة ، والتعريف بالمشروع .

كما تم عرض ومناقشة تحليل الوضع الراهن وتوجيهات تحديث المخطط الاستراتيجي العام للمدينة والاتفاق على الرؤية المستقبلية لها ، يأتي ذلك في إطار الحرص على تفعيل المشاركة المجتمعية في إعداد هذه المخططات وفقًا لدليل العمل المرجعي لتحديث المخططات الاستراتيجية العامة للمدن .

ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف الخاص بشبكات المرافق بمشروع تطوير عواصم المدن والمنطقة المحيطة، وذلك خلال ترؤسها للاجتماع المُنعقد اليوم بحضور ممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وشركات المرافق والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط والوحدة المحلية لمدينة رأس البر والادارات المعنية بديوان عام المحافظة..

فيما وقد بدأ الاجتماع باستعراض الموقف الحالى لمشروع تطوير عواصم المدن الذى ينفذه صندوق التنمية الحضرية من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، على قطعتين ، بمساحة ٦٠ فدان للقطعة الأولى التى تضم ٩٦ عمارة سكنية بعدد ١٩٢ وحدة سكنية ، و ١٠٣ فدان للقطعة الثانية تضم ١٤٣ عمارة بإجمالى ٢٨٦ وحدة سكنية علاوة على إنشاء مبانى خدمية ومسجد و وحدة صحية وسوق بالقطعتين ..

وفى سياق متصل، بحثت "محافظ دمياط " خطة مد شبكات المياه والصرف الصحى لتغطية المشروع والمنطقة المحيطة بتلك الخدمات ، حيث اطلعت على مخططات التنفيذ التى تقوم بها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والخطط الزمنية للمشروعات وتحديد أنسب المسارات لخطوط المرافق لتحقيق هذا المخطط.