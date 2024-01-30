رئيس جامعة بنها يتفقد فعاليات "ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية"

تفقد الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها اليوم فعاليات اليوم الثالث لملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية " والتي تنظمه كلية التربية النوعية بالجامعة.

وتفقد رئيس جامعة بنها خلال الجولة بتفقد مجالات المسابقات المختلفة في التربية الفنية، والاقتصاد المنزلي، وتكنولوجيا التعليم، والتربية الموسيقية وذلك بمركز رعاية الموهوبين والمبدعين، ومبنى مركز كريتيفا بجوار كلية الحاسبات والمعلومات، وقاعة تحيا مصر.

وأشاد الدكتور ناصر الجيزاوي بالطلاب المشاركين في الملتقى وإبداعاتهم الفنية، والتى تعكس وتبرز ما يتمتعون به من مواهب متعددة، مؤكدا علي حرص الجامعة على تعزيز أواصر التعاون والصداقة والتواصل مع كافة الجامعات المصرية بما يدعم مصلحة الطالب في المقام الأول وإعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع في مختلف المجالات ، معربا عن سعادته باستضافة الجامعة لفعاليات ملتقى إبداع الخامس.

وأضاف "الجيزاوي" أن هذه الملتقيات تعمل علي فتح المسارات الإبداعية ، والنهوض بالمستوى الفكري والثقافي لدى الطلاب، وخلق أجيال جديدة قادرة على خدمة مجتمعها ووطنها.

يذكر أن كلية التربية النوعية بجامعة بنها تنظم ملتقى إبداع الخامس لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية خلال الفترة من 28 يناير وحتى يوم الخميس الأول من شهر فبراير بمشاركة 350 طالب وطالبة يمثلون 10 جامعات مصرية.

ملتقى ابداع

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