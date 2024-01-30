«نقل النواب»: تحقيق السكة الحديد أرباح يعكس وجود إرادة حقيقية لدى القيادة السياسية لتطوير الهيئة

قال النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن هيئة السكة الحديد أصبحت تحقق أرباح بعد ان كانت معروف عنها تعاني من الخسائر المستمرة، وهذا يعكس وجود إرادة حقيقية لدي القيادة السياسية لتطوير الهيئة وتقديم خدمه تليق بالمواطن المصري الذي يستخدم السكة الحديد.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات اليوم ،للاستماع لرئيس الهيئة العامة للطرق والكباري ، عن ما تم إنجازه من المخطط الاستراتيجي للطرق على مستوى الجمهورية، والمستهدف إنجازه خلال المرحلة القادمة، والخطوات التي اتخذتها الهيئة لتحويل الطرق الجديدة إلى محاور تنمية.

وأكد النائب علاء عابد، أن هيئة السكة الحديد، مع اكتمال المنظومة الجديدة سيصل القطار في موعده ، ولن يكون هناك تأخير في مواعيدها ، لافتا إلي أنه الآن أصبح لدينا خطوط سكة حديد، مشيرا إلي أن كل مكان أو منطقة يمر بها القطار فهو يعطي لها قوة مضافه ويغير خريطة التنمية بها ،وتقام المشروعات التنموية.

واكد رئيس لجنه النقل والمواصلات، أن اللجنة تتابع الطفرة الكبيرة التي حدثت في السكة الحديد ، في الفترة الأخيرة ، لافتا إلى أن اللجنة تعمل دائما علي أرض الواقع وتتابع من خلال أعضاءها واي طلب إحاطة يقدم من السادة النواب للجنه سيكون له حلول من خلال لجان متابعه الطلبات باللجنة.