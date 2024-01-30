فنزويلا تدعو مصر لتكون ضيف الشرف لمعرض الكتاب 2025

وجه أرنستو فيليجاس، وزير ثقافة فنزويلا، الدعوة لمصر لتكون ضيف الشرف المقبل لمعرض الكتاب بفنزويلا عام 2025، لافتًا إلى أن هذا يسهم في زيادة التقارب الثقافي بين البلدين.

ونقل "فيلجاس"، خلال لقاء خاص لقناة "القاهرة الإخبارية"، بشأن مشاركة بلاده في معرض القاهرة الدولي للكتاب، رسالة من رئيس فنزويلا لمصر تؤكد الرغبة في تعزيز العلاقات.

وأشار وزير الثقافة الفنزويلي إلى أن الثقافة والتنوع يسهمان في تقارب وتطور الشعوب مع بعضها البعض، ولعل معرض القاهرة الدولي للكتاب أفضل مثال على ذلك.

وتابع أن هناك برنامجًا من أجل التبادل الثقافي مع مصر، خاصة في مجال الفن والسينما، مشيرًا إلى أن مصر تعتبر منصة فنية كبيرة، ونأمل التعاون في هذا الشأن.